Danny Morais deixa Bahia e vai para futebol árabe

Listado pela diretoria do Bahia no primeiro semestre como um dos jogadores que não fariam mais parte dos planos do clube para o restante da temporada, o zagueiro Danny Morais finalmente deixou o tricolor.

Nesta quarta-feira, 24, o Bahia confirmou a saída do jogador. O defensor tinha vínculo com o tricolor até o final do ano, mas estava encostado no elenco. Danny Morais teria conseguido rescindir o seu contrato através da justiça.

Desde a última segunda-feira, 22, o perfil do jogador no Twitter já antecipava a informação de que ele defenderá o Ettifaq, da cidade de Damman, na Arábia Saudita.

"O zagueiro Danny Morais já treina no seu novo clube. Em breve mais informações sobre o time árabe que o zagueiro irá defender em 2013/2014. O clube, que fica na cidade de Dammam (Arábia Saudita), é o Ettifaq", diz a mensagem postada no microblog.

Após a saída de Danny Morais, o Bahia conta agora com os zagueiros Titi, Demerson, Lucas Fonseca, Rafael Donato e Diego em seu elenco.

