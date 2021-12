Danilo Pires é o segundo atleta que mais contribuiu com gols

Ponta direita ou volante, em qual posição o torcedor do Bahia prefere ver Danilo Pires atuando? O fato é que a versatilidade tem sido a marca do jogador na Série B.

Em campo nas nove partidas que o Tricolor disputou até agora, ele é o segundo que mais contribuiu com gols para a equipe: marcou dois - um deles de bicicleta - e deu duas assistências. Apenas Hernane, com quatro tentos e dois passes, contribuiu mais.

Danilo chegou ao Fazendão no início do ano como segundo volante. Começou atuando na posição e mostrou potencial, com explosão muscular e boa chegada à área. Na Série B, porém, tem atuado como ponta, aberto no flanco direito.

O volante/ponta explica: "Na verdade, Doriva dá muita liberdade para os jogadores da frente. Em uma variação tática, atuar como ponta tem sido bom. Chego mais na frente, apoio o setor ofensivo e busco auxiliar quem ataca", diz.

Foi caindo pelo lado direito do ataque que Danilo deu sua última assistência no campeonato, na última terça, contra o Criciúma. Ele disparou pela ponta e cruzou rasteiro para Hernane 'brocar'. "Me adaptei rapidamente a isso e se precisarem estarei à disposição para fazer a função quantas vezes for necessário", garante.

Para ele, atuar como ponta não é novidade: "Joguei dessa forma também pelo Santa Cruz, em 2014, e fui muito feliz. Espero que neste ano continue no ritmo atual, dando passes e fazendo gols".

Dúvida

O duelo com o Londrina, no sábado, 18, às 16h, na Fonte Nova, pode ser um revival para Danilo. É que, com o desfalque de Feijão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Doriva pode recolocar o volante em sua posição de origem. Caso contrário, ele segue como ponta. Titular não deixará de ser.

Ele diz não ter preferência de onde atuar. "É como sempre deixei claro desde que cheguei ao Bahia: onde me colocarem quero jogar", garantiu.

Segundo Danilo, atuar como volante não necessariamente prejudica a sua contribuição ofensiva vista nos últimos jogos. "Seja como ponta ou volante, tenho que procurar estar sempre auxiliando o setor ofensivo", disse.

"Como ponta, tenho mais chances de marcar por estar ali na frente. Já como volante busco me preocupar mais com a marcação e a saída de bola. São posições distintas. Não tenho dificuldade em atuar em nenhuma delas", concluiu.

No treino da tarde desta quinta-feira, 16, no Fazendão, o técnico ainda não definiu o time que enfrenta o Londrina no sábado, pela 10ª rodada. Muito provavelmente ele não terá de volta o atacante Edigar Junio, que não enfrentou o Criciúma com uma lesão num tornozelo. Nesta quinta, o atleta foi reavaliado e ficou no departamento médico. Além de Feijão, outro suspenso é o meia Renato Cajá.

Em campo, os atletas foram divididos em dois grupos e realizaram um treino técnico em campo reduzido. A atividade contou com dois garotos das divisões de base: O lateral esquerdo Alisson Borges e o lateral direito Edimundo.

