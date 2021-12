Daniel faz apelo à torcida do Bahia: "Continuem acreditando, tenham fé"

Conhecido com um povo de fé, a torcida do Bahia terá que se apegar as suas crenças para ter um fim Campeonato Brasileiro mais tranquilo, e de preferência com a permanência na Série A de 2021 garantida. Pelo menos este é o desejo do meia Daniel, escolhido pelo Tricolor para conceder entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira, 30, no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo.

"Com palavras eu não posso dizer nada ao torcedor, porque já falamos o ano de 2020 todo. Então, espero que nós melhoremos nossa atitude em 2021 e pedir que eles (torcida) continuem acreditando, que tenham fé, que vamos acabar na melhor colocação possível no campeonato", declarou o atleta.

Questionado sobre a chegada de Dado Cavalcanti ao time profissional após a saída de Mano Menezes, o atleta, que ficou de fora da estreia do treinador, por conta de suspensão, avaliou a primeira semana de trabalhos do novo comandante.

"O Dado é um treinador muito moderno, estamos vendo a evolução da equipe no dia a dia, nos trabalhos. Tenho muito confiança de que vai dar certo. Deu uma revigorada no elenco, no time, é um trabalho novo, diferente, que gosta da posse de bola, que impõe muita pressão na marcação. Projeto que em 2021 o time comece diferente, temos um jogo muito difícil no Rio Grande do Sul, temos que chegar lá e pontuar para ter uma boa sequência", revela.

Avaliando a postura do time, criticado pela apatia nas partidas que culminaram na sequência de seis derrotas seguidas no Brasileirão, o jogador fez um alerta aos companheiros.

"Temos que mudar a nossa atitude dentro de campo. Começar os jogos com mais confiança, se tomar o gol, não se abater tão fácil, porque tem 70 minutos de jogo. Continuar forte, porque se abaixarmos a cabeça será pior", pontua.

*Sob supervisão da editora Keyla Pereira

