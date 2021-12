Daniel Alves: "Quero me aposentar no Bahia"

Lateral da Barcelona e Seleção Brasileira, Daniel Alves demonstrou sua gratidão ao Bahia, clube em que começou a carreira, afirmando que quer se aposentar no tricolor baiano. Entretanto, pela entrevista dada pelo jogador de 29 anos à Radio RAC1, isso ainda deve demorar para acontecer.

"Tudo o que me aconteceu no ano passado na minha vida pessoal me fez amadurecer. Seria um hipócrita se dissesse isso. (que quero me aposentar no Barcelona) Eu quero me aposentar no Bahia, onde onde eu comecei, mas primeiro eu quero esticar ao máximo minha carreira ".

Daniel também se juntou ao coro que pede a saída do atacante Neymar do Santos para o futebol europeu, afirmando que o Bareclona, com Neymar ao lado de Messi, teria os dois melhores jogadores do mundo.

"Espero que a 'novela Neymar' chegue logo ao fim. Eu vejo um futuro para Neymar e Messi juntos. Eles se encaixam muito bem. O Barça terá os dois melhores do mundo".



