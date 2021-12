Dado vê melhor atuação do Bahia no Brasileirão em derrota para o Palmeiras

Resultado sem desempenho ou desempenho sem resultado? O que é melhor? Como aliar os dois? O treinador Dado Cavalcanti respondeu questões como essas em entrevista coletiva após a derrota por 3 a 2 para o Palmeiras, no domingo, 27, no Allianz Parque, no que foi, para o comandante do Tricolor, a melhor atuação da equipe no campeonato.

"Acho que sim [que foi o melhor jogo do time]. Lamento por no melhor jogo nosso a gente ter os três pontos nas mãos e não levar nenhum para casa. Isso dói... É ter um pouco mais de tranquilidade e voltar a ser mais decisivo, como fomos em outras partidas", disse o treinador se queixando da falta de efetividade do Bahia.

"Prefiro jogar bem e ganhar. Essa é a busca. Vamos tentar fazer com que isso aconteça mais vezes".

Além dos dois gols marcados, o Tricolor teve pelo menos quatro grandes chances de ampliar o marcador. Rossi e Daniel acertaram a trave. Maycon Douglas e Gilberto deixaram de mandar para a rede na pequena área. Do outro lado, o adversário foi mais competente e sacramentou a derrota do Bahia aos 46 do segundo tempo.

"Um jogo que a gente criou muito. Tivemos quatro ou cinco chances claras, duas bolas na trave. Se a gente fosse um pouquinho mais competente, um pouco mais de tranquilidade, sabia que o resultado seria completamente diferente. Fizemos um baita jogo. Jogamos muito, criamos muito e fomos castigados porque não pode chegar aqui, criar tudo o que criou, perdendo as possibilidades, é lógico que o adversário teve a competência de colocar a bola para dentro que a gente não teve", avaliou Dado.

O treinador do Bahia também não atribuiu injustiça ao placar. "Uma linha tênue. Muito subjetivo falar de justiça ou injustiça. Acho injusta a derrota por erro de arbitragem. Hoje a gente lamenta pela não efetividade, mas não dá para tirar o mérito do adversário que teve a eficiência de fazer os gols que nós não fizemos".

O Tricolor pode ter mudanças no elenco. Pilares da equipe, o artilheiro Gilberto e o zagueiro Juninho são especulados em clubes do exterior. Os dois tem contratos em definitivo com o Bahia e só saem com a anuência do clube. Além disso, também são esperados reforços, algo que Dado Cavalcanti comenta desde o início do Brasileirão.

"Esse assunto eu deixo para a direção. Eles que se manifestam publicamente a respeito da situação. Tanto de saídas quanto de chegadas. Não dá para comentar muito nesse momento pós jogo...A respeito de reforços, além do Ligger (zagueiro que esteve com o grupo pela primeira vez contra o Palmeiras), minha expectativa é que nas duas próximas semanas a gente tenha mais jogadores chegando em condições de nos ajudar", falou o treinador.

O Bahia volta a campo pela Série A do Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira, contra o América Mineiro, às 20h, em Pituaçu. O Tricolor é o 5º colocado do campeonato com 11 pontos ganhos.

