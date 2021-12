Dado elogia atuação do Bahia e garante: "Não merecia perder o jogo"

A derrota do Bahia por 2 a 1, contra o Grêmio, na noite desta quarta-feira, 6, não desceu muito bom para o treinador Dado Cavalcanti. Em confronto fora de casa, enfrentando uma das melhores equipes do campeonato, o comandante acredita que o time fez o seu papel como visitante, mas um pequeno detalhe veio a comprometer o resultado: a arbitragem.

Em coletivo pós-jogo, Dado questionou o gol mal anulado do centroavante Gilberto, aos 29 minutos da primeira etapa, quando o duelo ainda estava 1 a 0 para o time gaúcho. Segundo o técnico, o desempenho do Esquadrão foi positivo e a equipe não merecia ter saído com o revés em Porto Alegre.

"Infelizmente se faz necessário vir em uma coletiva e comentar sobre a arbitragem. Fiquei surpreso sobre o 'feedback' do nosso gol anulado, ainda mais tendo o árbitro de vídeo. Penso eu que o VAR veio para isso, a gente conta com a segurança de que os jogos não serão decididos nos detalhes ou nos erros humanos. Então não entendi todo o contexto que gerou o lance. A gente anseia por uma condição igualitária, não queremos vantagem nenhuma com relação a utilização ou não (do VAR) [...] Nossa equipe não merecia perder o jogo de hoje. Fomos superiores ao nosso adversário, jogando dentro da casa deles e esses detalhes terminam fazendo a diferença do resultado", criticou Dado.

Com o placar negativo, o Bahia chegou a sua sétima derrota consecutiva no Brasileirão Série A e a nona partida seguida sem vencer na temporada, somando com os jogos da Copa Sul-Americana. No entanto, de acordo com o comandante tricolor, o time vem evoluindo bem nos últimos jogos, faltando pouco para 'virar a chave' e os resultados começarem a aparecer.

"As derrotas pesam, magoam e machucam. Não tem ninguém satisfeito aqui, sinto pelo nosso torcedor que sei que está magoado. No entanto, também não posso ficar cego em ver como perdemos esse jogo e a partida que fizemos. Tenho convicção que estamos muito próximos de virar a chave. Existem derrotas e derrotas, mas volto a falar que não merecíamos perder esse jogo hoje. Um pequeno detalhe fez a diferença, mas sei que estamos no caminho certo", completou.

As duas vezes que o Grêmio balançou as redes nesta noite resultaram no 50º gol sofrido pelo Bahia na competição, mantendo o rótulo de 'pior defesa do campeonato', com uma média de quase dois gols por jogo. Por isso, Dado acredita que a recuperação desse sistema, encontrando um equilíbrio entre ataque e defesa, se faz fundamental para o Tricolor se reabilitar na reta final do Brasileirão.

"Acredito que estamos equilibrando esses dois setores. Os gols machucam, sempre lembramos do carimbo de 'pior defesa', mas o trabalho de correção vem sendo feito. Acredito muito nisso e esse jogo foi um exemplo, neutralizamos ao máximo e eles tiveram poucas chances. Evoluímos muito bem desde o jogo do Internacional e creio que estaremos ainda melhores contra o Atlético-GO", pontuou Dado.

Por fim, o treinador ainda falou sobre a estreia da promessa da base, Thiago, e foi categórico em garantir que deseja poder contar com o jovem atacante daqui para a frente.

"O Thiago precisava estrear, vinha fazendo grandes jogos no Sub-20. Ele está se adaptando e tem tudo para nos ajudar, são características muito importantes para o time. Tenho ainda três dias até o próximo jogo, avaliando o que foi feito no jogo de hoje e ver a melhor escalação, mas, com certeza, o Thiago está nos meus planos", finalizou o técnico do Bahia.

