Dado cobra atenção da defesa em tático antes de duelo contra o Sport

Com um trabalho tático e atenção especial no sistema defensivo, o elenco principal do Bahia deu sequência na tarde desta quinta-feira, 18, no CT Evaristo de Macedo, para o clássico nordestino diante do Sport, válido pela 4ª rodada da Copa do Nordeste.

Antes da bola rolar na Cidade Tricolor, os jogadores realizaram exercícios físicos na academia do clube. Na sequência, eles desceram para o gramado e participaram da atividade tática. Durante o treino, Dado Cavalcanti promoveu algumas mudanças e testou opções no time principal, além de cobrar mais movimentação dos jogadores de primeira linha.

Recuperado das dores no joelho, o zagueiro Anderson Martins deu início ao período de transição aos gramados. Além do defensor, o volante Jonas, recém-contratado do Esquadrão, também participou das atividades específicas.

O grupo volta ao batente na manhã desta sexta-feira, 19, novamente no CT Evaristo de Macedo, para a última sessão de treinos antes do clássico. Bahia e Sport se enfrentam no sábado, 20, às 16h, no estádio de Pituaçu, em Salvador.

