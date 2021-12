Dado Cavalcanti é apresentado em nova fase do sub-23

A coletiva de apresentação do treinador Dado Cavalcanti, nesta terça-feira, 23, realizada no Fazendão, contou com a participação do presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, e do diretor de futebol, Diego Cerri. Com a chegada do comandante, o gestor do Bahia aproveitou para explicar o novo modelo que será implementado dentro do clube com relação à categoria sub-23 que, de acordo com Bellintani, passará a ser denominada de equipe de transição.

"A vinda de um treinador do porte de Dado simboliza a manutenção do projeto que começamos a implementar no ano passado. É a cara que queremos dar à categoria a partir de agora. Também por isso, deixamos de utilizar o termo "sub-23", para nos referirmos como equipe de transição. Primeiro que o elenco não estará restrito a atletas com menos de 23 anos. Segundo, fazer com que os meninos com idade inferior aos 23 anos tenham experiências com atletas de idade um pouco mais avançada. Com isso, teremos um investimento um pouco maior do que vinha sendo feito até o ano passado", explicou o presidente.

Diego Cerri

Presente na coletiva, o diretor de futebol falou sobre a importância de estar, não somente preparando os atletas da categoria de base, mas também garimpando futuros talentos para o Esquadrão.

"Esse projeto vem de encontro com uma lacuna que observávamos em um momento muito difícil da transição dos atletas. Muitas vezes, garotos de potencial perdem a oportunidade por não estarem preparados. Diante disso, ainda tem a questão da captação de promessas. Atacando essas duas frentes, fizemos um esforço para a realização desse projeto com a chegada do Dado", analisou.

Cerri ainda enfatizou o importante papel que será desempenhado pelo ex-técnico da equipe sub-23, Cláudio Prates, nesta nova fase das categorias inferiores do Esquadrão. "Com a chegada dele, o Cláudinho (Prates) terá mais liberdade para fazer um papel muito importante de coordenação técnica, estando próximo do Dado para estar auxiliando nesse processo de transição".

Para a sequência do Brasileirão Série A, o diretor ainda declarou a necessidade de reforçar a equipe para o restante da temporada. Entre os setores de maior emergência, Diego Cerri destacou a lateral direita - hoje contando com Nino, Matheus Silva e Douglas Borel -, mas não descarta a possibilidade de analisar outras posições.

"Agora, para o nacional a gente vai contratar um lateral-direito, que é de fato uma necessidade. Não vou dizer que vamos contratar mais alguma uma posição antes do Brasileiro, mas vamos continuar buscando no mercado, conversando muito com Roger Machado também", afirmou Diego Cerri.

Dado Cavalcanti

Por fim, foi a vez do recém-contratado falar. Logo de cara, o novo comandante do Tricolor falou sobre as mudanças que pretende realizar após sua chegada ao Esquadrão.

"Agora é hora de colocar a mão na massa. Campeonato que estamos visualizando é um campeonato que nos traz a facilidade de jogar semanalmente, sem tanto problema de escalações. Fazer um grupo reduzido. As conversas estão acontecendo. A gente está visualizando um elenco enxuto", concluiu.

