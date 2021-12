Dado aponta 'momento de instabilidade' do Bahia e valoriza CSA: 'Forçou erros'

O Bahia foi derrotado pelo CSA nesta terça-feira, 23, no Estádio Rei, pela Copa do Nordeste. Para o técnico do tricolor, Dado Cavalcanti, o resultado foi reflexo do rendimento ruim do elenco no primeiro tempo de jogo.

De acordo com o treinador, após aplicar duas goleadas e perder para Vitória e CSA, o time passa por um momento de instabilidade. "Julgo que fizemos um primeiro tempo muito abaixo e os erros foram muito acentuados, isso influenciou diretamente no rendimento, na performance da equipe, depois na confiança e, consequentemente, no resultado. Nossa equipe tem margem para evolução, tem peças e penso que é um momento de instabilidade", disse após a partida em Alagoas.

Sobre as falhas do goleiro Douglas nos dois gols do Azulão, Dado lamentou, mas preferiu não atribuir o revés às falhas individuais: "Nossa equipe como um todo errou demais".

O treinador também enalteceu a equipe adversária, classificada por ele como 'bem treinada'. "É uma das equipes do Nordeste que eu gosto de assistir, porque tem ideias muito bacanas e compactuo com essas ideias. Fomos vítimas dessa condição, do adversário sair, marcar nossa saída de bola e forçar erros", avaliou.

