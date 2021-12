Dado admite preocupação com forma física de atletas para duelo

Mesmo sem um grande início de Brasileirão, o Bahia pode ser obrigado a poupar jogadores para o duelo desta quinta-feira, 17, contra o Ceará, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a sequência pesada de jogos, alguns atletas estão longe da sua forma física ideal e preocupam o treinador Dado Cavalcanti.

O técnico do Tricolor também atribui a queda de rendimento da equipe a essa condição física fora do ideal. "Acho muito difícil repetir escalação. A nossa queda de performance é sim associada a número de jogos. Temos rodado pouco o elenco. Estamos com batida muito pesada, repetindo escalações”, disse Dado após a partida contra o Internacional.

O mês de junho com o início do Brasileirão tem sido de sufoco para o Bahia, que em média entra em campo a cada três dias. Foram seis jogos nos últimos 18 dias. O Tricolor só terá uma semana completa entre um jogo e outro da Série A após a partida contra o São Paulo, no dia 11 de julho, já que só voltará a campo no dia 18, contra o Flamengo.

Com isso, será necessário rodar o elenco em determinados momentos. Na quinta-feira, contra o Ceará parece ser algo quase obrigatório. Dado Cavalcanti especificou alguns jogadores mais desgastados com a sequência de jogos.

“Conti nunca fez tantos jogos sucessivos na carreira. Patrick não tem lastro assim, base não era assim. Matheus Bahia com dores no joelho, Rodriguinho perdeu um pouco mais de força, Gilberto e Rossi tiveram problemas durante a semana com resfriado. Tenho que ter muita atenção a isso porque daqui a pouco vamos perder jogos e jogadores ao mesmo tempo. Vão para campo aqueles que estiverem melhor no momento. Penso que dificilmente todos que estiveram em campo [contra o Internacional] vão estar”, explicou o treinador.

O Bahia visita o Ceará na quinta-feira, às 16h, pela Série A. A partida marca o reencontro das equipes após a final da Copa do Nordeste, conquistada pelo Tricolor.

