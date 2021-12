Dado admite limitações do Bahia, mas comemora 4º lugar no Brasileirão

O Bahia atuou bem e bateu o então líder e invicto Athletico Paranaense por 2 a 1, em Pituaçu. De quebra, ainda assumiu a quarta posição da Série A do Campeonato Brasileiro. O Tricolor pressionou o adversário e com 16 minutos de jogo já vencia por e tinha um jogador a mais em campo. Chegou a sofrer o empate, mas conseguiu o triunfo com um segundo tempo dominante - embora com vacilos defensivos.

Com isso, o Bahia tem agora a sua melhor campanha na Série A nos pontos corridos se considerarmos as seis primeiras rodadas do campeonato. Em entrevista coletiva, o técnido Dado Cavalcanti avaliou a partida do Tricolor.

"Jogávamos muito bem no primeiro tempo, vencíamos o jogo por 1 a 0. Tomamos um gol num descuido nosso. Penso que, mesmo depois do gol, continuamos com uma volúpia ofensiva boa, com um a mais, conseguimos agredir o adversário, tivemos chances de virar e ampliar o marcador", analisou o comandante.

Mesmo com desfalques por suspensão ou falta de condição física ideal, o Bahia conseguiu voltar a ser intenso, fator que ficou em falta nos dois jogos anteriores disputados em casa, quando perdeu para o Internacional e empatou com o Corinthians. Enfrentando o líder do campeonato, era primordial ser agressivo. E assim, a equipe fez.

"Nós não temos a mesma condição que outras equipes do campeonato. Nossa equipe tem limitações, porém tem muitas virtudes. E, além de um bom resultado que tivemos hoje, enfrentamos um adversário que, para mim, é um dos que sabem melhor se defender. E, com essa defesa, mesmo com um homem a menos, proporciona uma condição de adaptação ao jogo. Entendo que fizemos um bom jogo mesmo antes da expulsão do adversário. E saio daqui hoje, além de feliz com o resultado, convicto do que apresentamos em termos de agressividade, principalmente uma agressividade ofensiva no início do jogo", disse Dado Cavalcanti.

Volante Patrick de Lucca marcou um dos gols do triunfo tricolor

O melhor início do Bahia no Campeonato Brasileiro surpreende até mesmo o técnico da equipe. Dado também ressaltou os resultados de 2021, com a salvação na luta contra o rebaixamento, o avanço na Copa do Brasil e título da Copa do Nordeste.

"Este ano já está sendo diferente. Nosso ano começou muito bom. Poderemos perder jogos, poderemos despencar na tabela. Mas estou convicto que nosso ano é inegável que é diferente. Nossa expectativa é que a gente consiga atingir o objetivo no final do campeonato. Nem eu, nem ninguém, esperava o Bahia em quarto. Mas chegamos com mérito. Nossa equipe é batalhadora, temos limitações, dificuldades, mas temos muita disposição e vontade de vencer".

O Bahia ainda não conseguiu repetir escalação de um jogo para o outro. A sequência pesada de jogos e o desgaste dos atletas tem impedido a equipe de atuar em alto nível. Dado Cavalcanti comentou as mudanã que é obrigado a fazer a cada jogo e já planejou o jogo do fim de semana, contra o Palmeiras.

"Não estou preservando ninguém. Eu estou tentando colocar em campo o que temos de melhor. Mas seremos, sim, cautelosos em avaliar quais serão os jogadores que estarão em melhor condição. A equipe ideal talvez não seja, na cabeça do nosso torcedor, a ideal tecnicamente. Mas a nossa equipe ideal vão ser aqueles jogadores que têm mais condição de imprimir um ritmo forte e, consequentemente, dar um pouco mais da condição técnica por conta dessa questão física, que estariam mais aptos a fazer um jogo forte, agressivo e disputado como será o jogo contra o Palmeiras", afirmou o treinador.

O Bahia visita o Palmeiras no próximo domingo, 27, às 20h, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será disputado no Allianz Parque.

