Curitibano assume cargo de preparador físico do Bahia

O Bahia já tem novo preparador físico. O curitibano Fabiano Rosenau substitui Anderson Gomes na função. Ele já trabalhou no Bahia em 2009, na comissão técnica de Paulo Bonamigo. A maratona de treinos no Fazendão começou na terça-feira, 25. E o primeiro dia já foi de trabalho em dois turnos.

Pela manhã, quem atuou no Ba-Vi de domingo fez um regenerativo na academia. Os demais atletas realizaram um trabalho tático em campo com o técnico Marquinhos Santos. No período da tarde, os jogadores fizeram um exercício de prevenção de lesões e repetiram um trabalho técnico.

Nesta quarta, o trabalho será somente pela manhã, às 9h. A programação da semana ainda não foi divulgada.

