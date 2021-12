Cruzeiro cede Souza e mais um por Pará

Maior revelação do Tricolor no ano passado, o lateral esquerdo Pará é o novo jogador do atual bicampeão brasileiro. O Cruzeiro aceitou na sexta-feira, 23, a contraproposta feita pelo Bahia e vai adquirir 50% dos direitos econômicos do jogador, de 19 anos.

O negócio foi confirmado apenas pelo supervisor de futebol da Raposa, Benecy Queiroz, que esteve em Salvador na quinta-feira em reunião com o diretor de futebol do Bahia, Alexandre Faria. Nenhum dos dois clubes, no entanto, revelou o valor que será pago pelo Cruzeiro ao Esquadrão. O Bahia vai ficar ainda com 30% dos direitos econômicos em uma futura venda, e os empresários do atleta com os outros 20%.

Além do valor em dinheiro, o time mineiro vai usar como forma de pagamento o empréstimo por um ano de dois jogadores ao Tricolor. Ambos terão os salários bancados em sua totalidade pela Raposa.

Um deles, como já vinha sendo especulado, é o volante Souza. O jogador, que não estava nos planos do técnico Marcelo Oliveira, já tinha sido liberado para procurar outro clube, e deve ser o primeiro a desembarcar no Fazendão.

O outro, segundo o próprio Benecy Queiroz, é um atleta que está nos planos do técnico Marcelo Oliveira. "Não podemos falar quem é esse jogador porque precisamos ter uma conversa interna para decidir se vamos emprestar", disse.

Tudo indica que será o lateral esquerdo Gílson, que disputou a Série B do ano passado pelo América-MG. Porém, o jogador, que foi bem no Coelho, tem chance de ser aproveitado na Raposa. Tudo pode mudar com a chegada do chileno Mena, ex-Santos, que deve ser selada nos próximos dias. Até o fechamento desta edição, o nome do provável reforço não tinha sido confirmado.

Novo volante

Praticamente acertado com o Bahia, Souza chega para ser titular. Revelado pelo Palmeiras, o volante que também joga como meia atuou ainda por Ponte Preta, São Caetano e Náutico, onde viveu o seu melhor momento, em 2012. No ano passado, fez apenas 18 jogos pelo Santos.

