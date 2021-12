Cruzeiro aceita acordo e Pará está perto de deixar o Bahia

Faltam poucos detalhes para o anúncio oficial da saída do lateral Pará, do Bahia, para o Cruzeiro. A informação foi confirmada pelo supervisor de futebol da Raposa, Benecy Queiroz, nesta sexta-feira, 23.

Segundo ele, o clube mineiro aceitou comprar os 50% dos direitos do lateral-esquerdo e emprestar dois jogadores para Tricolor. Os salários da dupla serão arcados pela próprio Cruzeiro até o fim do ano.

A negociação inclui o volante Souza, que está fora dos planos da comissão técnica mineira, e deve desembarcar no Fazendão nos próximos dias, e mais um outro nome que ainda não foi divulgado. O mais cotado é o lateral-esquerdo Gílson.

O diretor de futebol do Bahia, Alexandre Faria, também confirmou o acordo em entrevista ao UOL Esporte, na quinta, 22. "O Benecy (Queiroz, supervisor de futebol) esteve aqui em Salvador e se reuniu comigo e com o presidente (do Bahia, Marcelo Sant'Ana) para negociar a liberação do jogador".

Uma reunião havia sido realizada no dia para tratar da negociação. No entanto, a proposta feita inicialmente pela Raposa não atendeu aos interesses do Esquadrão, que considerou a proposta baixa e enviou uma contraproposta para o presidente do time mineiro, Gilvan de Pinho Tavares.

