Crucificado em 2015, Jean lembra sofrimento e festeja volta por cima

Estilo de menino, “pagodeiro”, como ele mesmo classifica, mas com responsabilidade de gente grande quando veste a camisa de goleiro do Bahia. Garotão que se escala no fantasy game Cartola, mas pai de duas filhas e pilar financeiro de sua família.

Por esses óbvios traços de humanidade, a irmã de Jean, Camila, despediu-se da reportagem com um manifesto: “Nossa família sofre muito. As pessoas falam, xingam, atacam, ameaçam até minha mãe. Parece que esquecem que Jean é humano. Ele não é um robô. É um bom pai, bom filho, bom irmão. Não merece isso”.

Ao receber em casa a equipe do A TARDE um dia após faturar o maior título de sua carreira e a mais importante conquista do Bahia em 15 anos, a Copa do Nordeste, Jean falou sobre tudo. Do início como jogador de linha à morte do avô há menos de um mês; da briga e reconciliação com o pai – Jean, também goleiro e ídolo do Esquadrão na década de 1990 – ao gosto por gastar grande parte do salário em rodízios de carne e comida japonesa.

Treino no Fazendão Treino no Fazendão

Mas ele sabia qual era o assunto principal, e foi o próprio que puxou a conversa. “Pra mim o título foi mais especial do que pra qualquer um porque em 2015 muitos me culparam”, lembra ele, apontado como vilão naquela final com o Ceará, em que o Tricolor levou 1 a 0 na Fonte graças a um gol em que a bola passou entre suas pernas. Um frangaço. Depois, na volta, em Fortaleza, o Bahia perdeu novamente: 2 a 1.

“Filho da p..., sua desgraça, seu lixo, frangueiro, arrombado, saia do meu Bahia!”, puxa da memória Jean, sobre tudo que ouviu – ou leu, já que os ataques são quase sempre via redes sociais – de torcedores do Tricolor por conta da falha. “Quem faz crítica normal eu só apago o comentário [no Instagram], mas não bloqueio. Já quem xinga eu bloqueio. Alguns vêm até depois pedir desculpa, mas eu guardo tudo. Não desbloqueio, não”.

Mesmo crucificado, Jean se manteve forte. Após um 2016 na reserva, voltou ao posto de titular neste ano e mostrou inegável evolução. Fez algumas defesas memoráveis e fechou o Nordestão, após o 1 a 0 de quarta-feira sobre o Sport, sem levar gol na Fonte Nova. “Se eu devia alguma coisa, já paguei”, dispara da língua afiada.

Já há dois ou três meses não recebe mensagens desaforadas e diz ter melhorado sua relação com a torcida, mas não há dúvidas de que moral mesmo o jogador tem com a diretoria tricolor. Apesar das cobranças e dos pedidos por contratação de novos goleiros, Jean sempre foi bancado pelo presidente Marcelo Sant’Ana. “Ele me escolheu. E eu só pensava que não podia decepcioná-lo. Era a minha cabeça e a dele que estavam em jogo”.

Não houve decepção. O que quase houve foi um adeus. “Em 2015, triste com toda aquela situação, eu queria sair. Surgiu proposta de empréstimo para um time da Série A, mas o Bahia não me liberou. Na época fiquei bastante chateado, mas continuei trabalhando. Valeu a pena”, constata.

Europa no horizonte

Com contrato renovado até o fim de 2019, o garoto de 21 anos poderia aproveitar o momento para fazer média com a torcida, mas transborda sinceridade. “Meu sonho é jogar na Europa. Penso muito em atuar no Benfica, Porto, Sevilla. Sou pé no chão. Estando lá, posso começar a pensar em Real Madrid e Barcelona. Em junho a janela abre. Tem que ver o Bahia, mas se pagarem bem eu aceito”, confessa. E brinca: “10 milhões de euros tá ótimo”.

Enquanto a mudança não ocorre, Jean garante dar o máximo pelo Esquadrão. E, com o salário reajustado, planeja comprar, no final do ano, o apartamento em que mora de aluguel na Avenida Paralela. O carro com sete lugares para abrigar com mais conforto a esposa, Milena, e as filhas, Maria Eduarda (2 anos) e Maria Valentina (8 meses), ficará para mais tarde. “Muito caro”, justifica.

Do rol de pendências, a reconciliação com o pai já foi riscada. “Quando meu pai se separou de minha mãe, briguei com a atual mulher dele, e ele tomou as dores. Mas hoje em dia tá tudo resolvido. Ele me dá dicas, mandou mensagem antes do jogo de ontem [quarta-feira] e até veio aqui em casa montar o pula-pula de minhas filhas”.

Falta o que agora? “Ir bem no Brasileiro e se classificar pra Libertadores. Pode ter até nove vagas [a depender dos resultados da Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores deste ano], mas a gente quer ficar entre os quatro pra não disputar aquela repescagem que corta as férias no meio”, sonha.

Quatro perguntas para Jean

Você também se culpou pela falha em 2015?

Não me culpei, me cobrei. Sofri, perdi noite. Na época nem conseguia ver o lance. Hoje em dia é tranquilo

Qual foi o erro técnico ali?

Não foi questão de técnica, mas teve um detalhe. Foi a primeira vez que usei camisa térmica. Antes, jogava de manga curta. Nesse dia tinha chovido e a camisa estava escorregadia. Pensei em tirar após errar no aquecimento, mas acabei ficando com ela. Agora eu uso uma camisa térmica menos fina

Mas você considera que evoluiu na parte técnica?

Sim, principalmente no um contra um. Tiago [Mehl, preparador de goleiros] trouxe a técnica do ‘x’ [quando o goleiro abre braços e pernas para fechar o ângulo do atacante] que eu não sabia fazer. Isso ajudou

E a questão de ser “presepeiro”, como disse Guto Ferreira?

Eu tinha um parafuso a menos. Era nervoso, me achava muito, tinha soberba. Mas esse negócio de presepeiro é porque gosto de matar a bola no peito, fazer cera, intimidar o adversário. Eles ficam com raiva de mim, mas, como ninguém gosta, estou fazendo menos

adblock ativo