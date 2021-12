Cristóvão testa nova formação no Bahia com dois volantes

O Bahia pode, enfim, deixar de usar o tradicional esquema com três volantes. Foi isso que o novo técnico do clube, Cristóvão Borges, ensaiou no treino desta quarta-feira, 22, no Fazendão.

No coletivo, Borges escalou como volantes apenas Fahel e Hélder, com uma linha de três meias (Ryder, Ítalo Melo e Marquinhos) e um atacante (Fernandão). Com isso, o time titular foi formado no 4-2-3-1 com a seguinte escalação: Omar (Marcelo Lomba); Madson, Titi, Rafael Donato (Lucas Fonseca) e Jussandro (Raul); Fahel, Hélder, Ryder e Ítalo Melo; Marquinhos e Fernandão.

Já o time reserva jogou com: Marcelo Lomba (Omar), Neto, Demerson, Lucas Fonseca (Diego) e Raul (Ávine); Toró, Feijão, Diones e Freddy Adu; Potita e Obina. Os titulares derrotaram os reservas por dois a zero, com gols de Fahel e Fernandão.

Quem apareceu no gramado do Fazendão nesta quarta foi o atacante Souza. O jogador fez um treino físico leve e fará um exame de imagem para saber como está a lesão na coxa, que o tirou do time desde o dia 14 de abril. Caso seja liberado, Souza voltará aos treinos, mas seu retorno ao time só deve acontecer em julho, depois da parada do Brasileirão durante a disputa da Copa das Confederações.

