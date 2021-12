Cristóvão testa mudanças e escala Souza como meia em treino

A manhã de treino, nesta quinta-feira, 31, no Fazendão foi repleta de novidades no time principal tricolor. No coletivo, o técnico Cristóvão Borges promoveu as entradas de Souza, Jussandro, Fahel e Fernandão na formação titular.

Souza, que há pouco tempo estava encostado do elenco, cada vez mais vem ganhando espaço no grupo tricolor. Na preparação para o confronto contra o Grêmio, o atacante treinou no lugar do meia Marquinhos Gabriel, que é dúvida para jogo diante o tricolor gaúcho, por conta de um edema na coxa.

Já o retorno de Fahel ao time titular se deve a expulsão do volante Hélder na última partida. Diferente do lateral Jussandro, recuperado de dores no pé que lhe tiraram da partida contra o Atlético-PR, que substituiu por motivos técnicos o ala Raul no lado esquerdo do Esquadrão.

Outro que volta ao time tricolor é o atacante Fernandão, que não enfrentou o clube paranaense por cumprir suspensão automática. O jogador treinou como titular na atividade, desbancando o centroavante Obina.

Quem se mantem no time de cima é o zagueiro Demerson. O defensor assumiu a titularidade diante do Furacão e se confirmada a tendência do primeiro coletivo da semana deve ser titular ante o tricolor gaúcho, no domingo.

No treinamento, Cristóvão enfatizou a posse de bola nas suas orientações a equipe principal, que foi escalada com: Marcelo Lomba; Madson, Lucas Fonseca, Demerson e Jussandro; Fahel, Feijão e Rafael Miranda; Wiliam Barbio, Souza e Fernandão.

