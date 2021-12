Cristóvão testa escalação com 3 volantes em treino do Bahia

O técnico Cristóvão Borges continua com seus testes em busca da formação ideal do Bahia para a partida deste domingo, 7, às 16 horas, contra o Corinthians, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

No treino desta quinta-feira, 4, no Fazendão, o treinador fez um coletivo-tático, onde escalou três volantes no meio de campo, com Fahel e os novatos Fabrício Lusa e Rafael Miranda, ambos já regularizados.

Com isso, o time testado por Borges foi escalado com: Marcelo Lomba; Madson, Titi, Lucas Fonseca e Raul; Fahel, Rafael Miranda, Fabrício Lusa, Anderson Talisca e Marquinhos Gabriel; Fernandão.

O zagueiro Lucas Fonseca e o meia Marquinhos Gabriel, poupado do último treino, participaram normalmente da atividade e devem jogar contra o Corinthians.

Na sexta-feira, o Bahia treina no turno da tarde, na própria Arena Fonte Nova, local do jogo contra o Corinthians.

