Cristóvão tenta 4º triunfo contra o Fla como treinador

Haviam passado 20 minutos do 2º tempo de um clássico entre Vasco e Flamengo, no Engenhão, pelo primeiro turno do Brasileirão de 2011. Foi quando o então técnico cruzmaltino, Ricardo Gomes, sentiu-se mal e foi levado de ambulância para o hospital.



O AVC sofrido por um de seus melhores amigos deu, por ironia do destino, a grande chance para Cristóvão Borges, um ex-jogador de sucesso, iniciar sua carreira de treinador.



Este foi um dos embates com o Fla que mudaram a vida do atual comandante do Bahia. Nesta quarta-feira, 16, no Maracanã, às 21h50, ele busca seu quarto triunfo como treinador em duelos com o rubro-negro carioca.

Voltando mais de três décadas no tempo, Cristóvão era um garoto de apenas 20 anos quando deixou o Esquadrão como promessa do futebol brasileiro para se tornar uma realidade com a camisa do Fluminense.



E sua história de sucesso começou a se desenhar já no segundo jogo pelo time das Laranjeiras. No dia 14 de outubro de 1979, ocorreu um Fla-Flu que é, até hoje, segundo o próprio, o jogo mais marcante da vida de Cristóvão no Maraca.



"Ganhamos de 3 a 0. Zico perdeu um pênalti e eu marquei o gol mais bonito da minha carreira", lembra ele, sobre o lance em que driblou o zagueiro Manguito e, da entrada da área, acertou o ângulo esquerdo do goleiro Cantareli.



Depois de outros tantos jogos marcantes por clubes como Atlético-PR e Grêmio, Cristóvão se tornaria auxiliar técnico e, por conta do triste acontecimento no Clássico dos Milhões de 2011, seria efetivado no comando técnico do Vasco. "Passei um ano no clube e isso me isso me enriqueceu totalmente. Ganhei muita experiência", disse.



Vantagem no retrospecto



Pelo time da Cruz de Malta, o soteropolitano criado no Nordeste de Amaralina encarou o Flamengo seis vezes. O equilíbrio sempre foi a tônica desse confronto. Desde o empate, por 1 a 1, no returno da Série A daquele mesmo ano, Vasco e Fla se revezaram em triunfos e derrotas no Carioca de 2012 (Confira os detalhes das partidas na lista acima).

Após duas vitórias, dois reveses e uma igualdade diante do rubro-negro, Cristóvão acabou demitido do Vasco em agosto do ano passado e só viria a assumir outra equipe em maio de 2013. Justamente o Bahia, como uma volta às raízes.



E, por coincidência, o Esquadrão de Cristóvão atingiu o seu ponto alto no Campeonato Brasileiro no convincente triunfo sobre o Flamengo, na Arena Fonte Nova, por 3 a 0.

Assim, o tricolor chegou a ocupar a terceira colocação na tabela e seu treinador passou a estar em vantagem no retrospecto pessoal em partidas contra o rival de hoje do Bahia.



Sobre a partida em questão, Cristóvão alerta: "Vejo o Flamengo do Jayme (de Almeida, atual técnico) com uma aplicação e disciplina tática diferente de outros anos. Jogar contra uma equipe que atua desta maneira, de certa forma até parecida com a nossa, se torna muito difícil".



Em relação as fatos marcantes de sua vida ligados ao Fla, o técnico tricolor deseja: "Não sei se dou sorte contra o Flamengo, mas espero que as boas coincidências continuem acontecendo a meu favor".

