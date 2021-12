Cristóvão se emociona com triunfo no Ba-Vi e elogia time

Bicampeão baiano em 1977 e 1978 quando ainda jogava pelo Bahia, time que o revelou para o futebol nacional, Cristóvão Borges pôde comemorar seu primeiro Ba-Vi no Campeonato Brasileiro desde que assumiu a equipe como treinador.

No entanto, depois da quebra do incômodo jejum de dois anos que o Tricolor baiano não batia o Vitória, o Esquadrão comemorou o salto na tabela e o comandante tricolor comemorou o resultado com a mesma vibração de um torcedor que vê o time de coração conseguir se livrar de um fardo.

"Estou muito feliz sim. É um momento importante no campeonato, um jogo contra o nosso maior rival. Como sou cria daqui, conheço bem a torcida do Bahia e sei o tamanho e a força. Estou altamente contente porque sei o quanto estamos fazendo a felicidade de um torcedor que chegou aqui sem esperança", comentou Cristóvão.

Além disso, o treinador destacou a atuação dos seus comandados e exaltou a doação dos atletas dentro de campo.

"Nossa maior virtude é a força de grupo. Quando conseguimos apresentar isso, sempre jogamos grandes partidas. Essa é a nossa força. Os jogadores estão de parabéns, porque o que treinamos foi muito bem executado. Eles entenderam bem o que iríamos encontrar. Foi uma partida jogada de forma bastante lúcida".

O Bahia tem pouco tempo para comemorar o resultado positivo. O elenco se reapresenta já na tarde desta quinta-feira, 10, para se preparar para o próximo confronto no domingo, 13, contra o Goiás, no estádio do Serra Dourada.

