Cristóvão sai em defesa de Madson e Talisca

Durante entrevista coletiva antes da viagem para São Paulo, nesta terça-feira, 9, o técnico Cristóvão Borges fez questão de exaltar o potencial e defender dois atletas das críticas da torcida por conta da derrota para o Corinthians no último domingo, 7, na Arena Fonte Nova.

O meia Anderson Talisca, vaiado durante todo o segundo tempo, e o lateral Madson, que falhou nos dois gols, tiveram uma conversa com o treinador. Cristóvão destacou que, se quiserem jogar em alto nível, devem estar preparados para pressão.

"Conversei com eles depois do jogo, ontem e hoje (segunda e terça-feira). Temos que ter cuidado porque é um potencial valioso para o clube. Essas coisas acontecem, nem sempre se joga bem. São jogadores que vieram da base, mas hoje é jogo de gente grande. Gente grande tem que conviver com crítica, pressão e cobrança".

O Bahia encara o São Paulo nesta quarta-feira, 10, às 21h, no Morumbi, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro

