Cristóvão muda esquema e testa Marquinhos Gabriel

O técnico Cristóvão Borges deverá mudar o esquema tático do Bahia para a partida do próximo domingo, 28, contra o Goiás, na Arena Fonte Nova.

No treino tático que comandou na tarde desta quinta-feira, 25, o treinador tricolor sacou o volante Rafael Miranda e lançou mão do meia Marquinhos Gabriel. Com a mudança, o seu time passou a jogar com dois volantes e dois meias.

Em relação ao Ba-Vi do último domingo, 21, já é certo que o Esquadrão terá uma mudança: o zagueiro Lucas Fonseca, suspenso, está fora do jogo contra o Esmeraldino.

Na última quarta-feira, 24, Demerson havia sido testado por Cristóvão. Nesta quinta, porém, foi a vez de Rafael Donato treinar entre os titulares.

O time titular treinou com Marcelo Lomba; Madson, Rafael Donato, Titi e Raul; Feijão, Hélder, Talisca e Marquinhos; Wallyson e Fernandão.

