Cristóvão monta time ofensivo para duelo contra o Goiás

O esquema com três volantes que o torcedor do Bahia está acostumado a ver em campo poderá ser desfeito a partir do próximo domingo, 28, quando o time encara o Goiás pela nona rodada do Brasileirão.

Isso porque, no treino desta sexta-feira, 26, o técnico Cristóvão Borges lançou mão mais uma vez de apenas dois homens à frente da zaga e escalou Marquinhos Gabriel ao lado de Talisca na armação das jogadas.

Feijão foi mantido no time titular formando a dupla de volantes ao lado de Hélder.

Cristóvão comandou um coletivo entre os titulares e os reservas com Rafael Donato no time principal em lugar do suspenso Lucas Fonseca. Wallyson também seguiu entre os onze.

Caso o comandante mantenha a mesma formação utilizada, o Bahia deve ir a campo com Marcelo Lomba; Madson, Titi, Rafael Donato e Raul; Feijão Hélder, Anderson Talisca e Marquinhos Gabriel; Wallyson e Fernandão.

O tricolor está na sexta colocação com 13 pontos, um a mais que o Esmeraldino, em nono. O duelo está marcado às 18h30 deste domingo, 28, na Arena Fonte Nova.

