Cristóvão lamenta derrota e garante reação dentro de casa

O Bahia saiu para dois jogos seguidos longe da Fonte Nova e retorna sem pontuar na tabela. Com a derrota para o Flamengo na quarta-feira, 16, o tricolor permanece estagnado em 36 pontos e cai para a 14ª posição.

Depois do revés no Maracanã, o técnico Cristóvão Borges lamentou ter sofrido o gol da derrota justamente no momento que a equipe estava melhor na partida. O Esquadrão empatou a partida aos 33 minutos da segunda etapa e Hernane marcou para o Flamengo aos 39.

"É uma pena que em um detalhe, no final da partida, tomamos um gol, no momento que a gente tinha reagido e estava dominando o segundo tempo. Estávamos muito mais próximos de fazer outro gol e eu sentia a possibilidade muito maior de conseguir a vitória", lamentou o treinador.

Agora o tricolor tem dois confrontos na Fonte Nova, sendo o próximo contra o São Paulo, adversário direto na parte de baixo da tabela. Para isso, o comandante tricolor garantiu empenho dentro de campo para conseguir os seis pontos, atuando diante do torcedor.

"Estamos precisando [vencer] e temos que fazer valer o efeito de jogar em casa. Paramos duas rodadas e neste momento do campeonato não se pode parar em rodada nenhuma. A equipe tem capacidade de reação e vamos reagir nesses jogos em casa", ressaltou.

O Bahia vai encarar o tricolor paulista no próximo domingo, 20, às 16h. Na rodada seguinte, o time recebe o Atlético-PR, também na Arena Fonte Nova, seguindo a luta para não cair na zona de rebaixamento.

