Cristóvão improvisa Fahel como zagueiro em treino

Mesmo com um mês para definir o time do Bahia que enfrenta o Corinthians neste domingo, 7, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, o técnico Cristóvão Borges ainda não parece ter achado a equipe ideal para a partida.

Além da perda de Ryder, que retornou para a Fiorentina, o treinador tricolor vem sofrendo também com desfalques que estão no departamento médico. Nesta quarta-feira, 3, dois jogadores titulares não participaram do treino no Fazendão: o zagueiro Lucas Fonseca e o meia Marquinhos Gabriel.

A situação de Lucas parece ser mais tranquila. O zagueiro foi apenas poupado da atividae e não deve desfalcar o time no domingo. Já Marquinhos sente dores na coxa e realizou um exame de imagem para saber se está com uma lesão no local.

O volante Fahel foi improvisado como zagueiro, abrindo espaço para Rafael Miranda em seu lugar. No meio, Potita substituiu Marquinhos. Com isso, o time que treinou como titular foi escalado com: Madson, Fahel, Titi e Raul; Rafael Miranda, Fabrício Lusa, Talisca, Ítalo Melo e Potita; Fernandão.

Já a equipe reserva contou com a participação do atacante Wallyson, recém-contratado junto ao São Paulo. Com isso, os reservas foram escalados com: Neto, Diego, Demerson e Jussandro; Diones, Feijão e Freddy Adu; Wallyson, Souza e Obina.

Ficaram também fora do treino tático os volantes Hélder e Toró, além do zagueiro Rafael Donato, que fizeram trabalho na sala de musculação. O Bahia volta a treinar na quinta-feira, 4, pela manhã.

