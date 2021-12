Cristóvão finaliza treinos com jogadas de bolas paradas

Com o time praticamente definido desde o início da semana, o técnico Cristóvão Borges utilizou o treino deste sábado, 20, para ajustar detalhes no time do Bahia.

O treinador tricolor promoveu um trabalho de bolas paradas e encerrou a preparação para o clássico deste domingo, 21, contra o Vitória, com o tradicional rachão.

Sem problemas de ordem médica, o comandante do Esquadrão não poderá contar somente com os volantes Diones e Fahel, e nem com o meia-atacante Marquinhos Gabriel, todos suspensos.

Os substitutos serão Feijão, Hélder e Wallyson, respectivamente. Desta forma, o time titular deverá ser formado por Marcelo Lomba; Madson, Titi, Lucas Fonseca e Raul; Rafael Miranda, Feijão, Helder e Anderson Talisca; Wallyson e Fernandão.

Após as atividades no Fazendão, os jogadores do elenco tricolor entraram em regime de concentração para o esperado clássico deste domingo.

