Cristóvão faz mistério e "esconde" time em parte de coletivo

O Bahia realizou um treino na tarde desta terça-feira, 16, no Fazendão, e o técnico Cristóvão Borges iniciou as atividades longe dos olhos da imprensa. Durante parte do coletivo, o treinador não autorizou fotos nem filmagens e os repórteres só puderam acompanhar de longe os planos do comandante para o clássico do próximo domingo, 21, contra o Vitória, na Arena Fonte Nova, pela oitava rodada do Brasileirão.

O treinador dividiu o grupo em várias equipes e realizou um "mini-rachão" e aproveitou para corrigir falhas de posicionamento. O americano Freddy Adu participou bem das atividades e pode ser relacionado para o clássico.

Depois da autorização para os fotógrafos e cinegrafistas, Cristóvão organizou um treino de finalizações.

Recuperado de lesão, o volante Hélder também treinou normalmente e deve voltar ao time contra o Vitória. Na vaga de Fahel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, a probabilidade é que Rafael Miranda entre no time titular. Para o lugar de Diones, Feijão e Fabrício Lusa disputam a posição.

Com Marquinhos Gabriel de fora, também suspenso, Wallyson deve estrear na equipe principal. Os únicos que não participaram das atividades foram o zagueiro Rafael Donato, que ainda se recupera de um problema na coxa, e o volante Toró, que realizou trabalho físico separado dos companheiros.

adblock ativo