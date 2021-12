Cristóvão faz elogios a Lomba e banca sua titularidade

Apesar da desconfiança de parte da torcida tricolor, que inflamou as críticas a Marcelo Lomba depois de uma suposta falha do jogador no jogo de estreia do Brasileirão, contra o Criciúma, o goleiro segue com moral de titular no Bahia.

Nesta terça-feira, 28, o técnico Cristóvão Borges destacou as qualidades do camisa 1 do time baiano e garantiu que, se estiver totalmente curado das dores no quadril, Marcelo Lomba será mantido como titular na partida desta quarta-feira, 29, pela segunda rodada da Série A.

"Falhamos no primeiro gol, mas as intervenções que ele fez todos nós vimos. Não é de um atleta que tenha um desequilíbrio ou alguma coisa. É um jogador experiente, equilibrado, que tem toda condição e que vai ajudar a gente. Se não tiver problema nenhum, ele vai pro jogo", adiantou Cristóvão.

Na partida do último domingo, 26, depois que o Criciúma marcou o seu segundo gol no jogo, logo no primeiro minuto da segunda etapa, Lomba reclamou dores no quadril e foi substituído por Omar. Alvo da ira da torcida, o jogador era tratado como dúvida.

Na tarde desta terça, porém, no único treino do time baiano para a partida contra o Coxa, Marcelo Lomba treinou normalmente, em trabalho separado com o seu colega de posição Omar.

