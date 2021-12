Cristóvão fala em planejamento para 2014 e visa Copa do NE

O Campeonato Brasileiro segue em reta final e a disputa pelo G-4 e para fugir da zona de rebaixamento começa a se afunilar. O Bahia segue na zona intermediária da tabela, na 12ª colocação, e ao mesmo tempo que ainda sonha com a Libertadores, busca se distanciar dos times que brigam para não cair à Série B.

E o técnico Cristóvão Borges já pensa em montar o elenco para a disputa da próxima temporada, principalmente por conta da Copa do Nordeste, com início no dia 12 de janeiro, que na edição 2014 garante vaga para o campeão na Copa Sul-Americana.

"O torneio ficou ainda mais importante por causa disso. O trabalho que fizemos este ano foi um resgate que o clube precisava. Vamos procurar terminar o Campeonato Brasileiro bem e ter tempo para fazer um planejamento para o ano. A Copa do Nordeste é fundamental e vamos montar um grupo para poder pegar essa vaga", comentou o treinador.

Consciente da limitação do atual elenco, Cristóvão destacou a eficiência da equipe e exaltou a disciplina e a força de conjunto dos seus comandados. "A grande força do Bahia é é a força de conjunto. Eu falo muito sobre isso e os resultados sempre foram na força do conjunto".

O time finaliza a preparação para encarar o Flamengo nesta quarta-feira, 16, e o atacante Obina segue concentrado com o elenco para reencontrar seu ex-clube, no novo Maracanã. No entanto, apesar de ter boas lembranças, o centroavante destacou a importância de fazer uma boa partida fora de casa e conseguir resultado positivo para o tricolor.

"Primeira vez que vou jogar no novo Maracanã e enfrentar a torcida do Flamengo. A sensação é diferente dos quatro anos de glória que passei aqui. Mas hoje estou defendendo a camisa do Bahia, vou respeitar a torcida e a entidade do Flamengo e fazer o meu melhor para ajudar o Bahia".

Bahia e Flamengo são adversários direto e vão medir forças a partir das 21h50. O Esquadrão é o 12º colocado, com 36 pontos, enquanto o rubro-negro é o 10º, com um ponto a mais.

