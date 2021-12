Cristóvão: expulsão desequilibrou jogo contra o Grêmio

O técnico do Bahia Cristóvão Borges disse que a expulsão do zagueiro Titi, no segundo tempo da derrota para o Grêmio por 3 a 0, desequilibrou a equipe e acabou não permitindo que o tricolor baiano tivesse força para reagir na partida. No momento da expulsão, o jogo estava 1 a 0 para o Grêmio.

"Pelo equilíbrio do campeonato, você perder um jogador desequilibra. Já aconteceu três vezes conosco (Vasco, Atlético-PR e Grêmio). Só uma vez (contra o Vasco) conseguimos sustentar. No brasileiro, os são jogos equilibrados, ter um jogador expulso sobrecarrega".

Vivendo seu pior momento no comando do Bahia depois de duas derrotas consecutivas, Cristóvão afirmou que a equipe vai precisar aprender a se portar com as críticas após os dois resultados negativos.

"Já temos conversado sobre isso. É um momento adverso, temos que saber nos portar neste momento. Até então eram só elogios. Agora vão ser um momento um momento de críticas, merecidas. É saber trabalhar para ultrapassar este momento. O campeonato é longo e difícil, muitas equipes vão passar por isso, temos que ter capacidade de reação, que tenho certeza que vamos ter".

