Cristóvão explica entrada de Souza: 'deu duas assistências'

A maior surpresa nas cinco mudanças feitas pelo técnico do Bahia Cristóvão Borges do time que empatou em 1 a 1 com o Atlético-PR para a equipe que enfrenta o Grêmio neste domingo é a entrada do atacante Souza jogando mais recuado, como meia.

Na coletiva desta sexta-feira, 1, no Fazendão, o treinador do tricolor baiano justificou a escolha por escalar Souza como meia, ao invés de colocar alguém da posição, como Anderson Talisca.

"Souza jogou dois jogos (Goiás e Flamengo) e deu duas assistências. A nossa equipe estava jogando com dois jogadores abertos pelas pontas, não tinha alguém específico para fazer a ligação com o ataque. Quem fazia isso eram os laterais. Como a nossa criação estava difícil, para ter esse passe, estou tentando com ele. Nos jogos que ele entrou, fez isso. É uma busca", disse Cristóvão.

Além de Souza, estão de volta ao time titular os volantes Fahel e Fabrício Lusa (adaptado como lateral-direito), o lateral-esquerdo Jussandro, além do atacante Fernandão (que não pode enfrentar o Atlético-PR). Sobre o fato de fazer tantas mudanças em relação ao último jogo, Cristóvão disse que é uma necessidade específica da partida contra o tricolor gaúcho.

"Não é que os outros desagradaram. Quando o time está bem, a gente vai mantendo. Mesmo assim, o time já ganhou e mudei. Quando eu vejo necessidade, eu mudo. Analisamos aquilo que fizemos de errado. A mudança é mais por isso".

adblock ativo