Cristóvão exalta poder de reação, mas exige vitórias em casa

Um empate em casa com o adversário direto na parte intermediária da tabela poderia ter um sabor de derrota para o Bahia. Mas o técnico Cristóvão Borges preferiu exaltar o poder de reação da equipe que conseguiu arrancar o 2 a 2 com o Criciúma na quarta-feira, 11, após terminar o primeiro tempo com dois gols de desvantagem no placar.

Em entrevista concedida logo após o jogo com o Criciúma, o comandante tricolor afirmou que, pelas circunstâncias da partida, o empate foi vantajoso pela conquista de um ponto, mesmo jogando em casa.

"Quase nós teríamos só o que lamentar. A equipe dá bons sinais. O segundo tempo demonstrou um poder de reação que a equipe tem".

No entanto, Cristóvão disse que o time deve ganhar os jogos. E, em casa, sempre. Mesmo com o ponto conquistado, onde a derrota já parecia certa, o treinador afirmou que o time não pode ficar estagnado.

"Sabemos que podemos mais do que isso (o empate em casa). Saímos perdendo de 2 a 0 e tivemos o poder de reação para empatar. Se você parar uma rodada, vai ficar cada vez mais próximo da zona [de rebaixamento].

Com o empate, o Bahia acumulou quatro jogos seguidos sem triunfo no Campeonato Brasileiro. O time permanece na 12ª posição, agora com 23 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado por Vitória, Flamengo e Atlético-MG, que jogam nesta quinta-feira.

