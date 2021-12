Cristóvão esconde time que pega o Fla nesta quarta

Assim como fizera na véspera da partida contra o Goiás, o técnico Cristóvão Borges decidiu manter o mistério e não divulgou o time que vai começar a partida desta quarta-feira, 31, contra o Flamengo, na Arena Fonte Nova.

O treinador disse que tem a formação encaminhada mas não deixou claro se a equipe inicia com dois ou três volantes.

O comandante destacou o lado positivo em ter Lucas Fonseca e Fahel retornando de suspensão e demonstrou satisfação com a possibilidade de implantar os dois esquemas de jogo.

"O importante é ter ganho as opções (com o retorno dos atletas). É importante ter outra forma de jogar e ter visto que cabem (as mudanças) mesmo passando algumas dificuldades. Vou ver um pouco mais o Flamengo e ver como posso encaixar a equipe para termos um nível de atuação suficiente para conseguirmos a vitória".

Cristóvão enalteceu a estabilidade da equipe, que vem mantendo o nível de atuação mesmo com a mudança de esquema - com dois ou três volantes - no decorrer da partida.

"O que influencia é a visão do que dá segurança à equipe que independente do sistema: uma equipe que seja ofensiva e não dê oportunidades ao adversário. É bom ter essa variação A gente já vem observando as formas de jogar e é isso que nos dá os bons resultados".

Possibilidades

Marquinhos Gabriel, que marcou dois gols na última rodada e contribuiu para o triunfo tricolor sobre o Goiás, deverá ser mantido no time caso Cristóvão mantenha o mesmo esquema da última partida, com ele e Anderson Talisca na criação.

Se por um lado Cristóvão não poderá contar com Feijão, suspenso pelo terceiro amarelo, o treinador ganhou o retorno de Lucas Fonseca e Fahel. O zagueiro deverá voltar à defesa ao lado de Titi. Já o volante disputa a posição com Rafael Miranda, se o comandante optar pelo esquema com dois homens à frente da defesa.

