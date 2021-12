Cristóvão esconde time, mas confirma Wallyson como titular

O Bahia segue a preparação para encarar a Portuguesa pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro na luta contra o rebaixamento e o técnico Cristóvão Borges escondeu o jogo mais uma vez nas atividades desta sexta-feira, 22.

A única certeza, no entanto, é a manutenção de Wallyson na equipe titular. O atacante havia reclamado de dores na coxa no treino de quinta-feira, 21, mas participou normalmente do coletivo desta sexta-feira, 22, e foi confirmado pelo treinador entre os 11 que vão começar a partida.

Outra dúvida é na retaguarda tricolor. Com o retorno de Lucas Fonseca, Demerson deve completar a dupla de zaga enquanto Titi voltar ao banco de reservas. No entanto, caso Fabrício Lusa seja vetado para o confronto, Madson - que não é unanimidade entre a torcida - é a opção para a lateral direita.

Em campo, o comandante tricolor organizou um coletivo e um treino de finalizações para calibrar a pontaria dos atletas na reta final do Brasileirão.

Precisando conquistar pelo menos quatro, dos nove pontos em disputa, o Bahia tem o segundo pior ataque da competição, com 32 gols marcados, sendo superado somente pelo Náutico, já fadado à Série B em 2014.

adblock ativo