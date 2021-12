Cristóvão diz que escalação do Bahia sairá no vestiário

Mesmo impossibilitado de escalar apenas o zagueiro Lucas Fonseca, que cumpre suspensão, o técnico Cristóvão Borges faz mistério sobre qual será o time do Bahia que iniciará o jogo do próximo domingo, 28, contra o Goiás.

"Tenho guardada (a escalação) na cabeça e levo para o vestiário domingo", resumiu-se a dizer o treinador, em entrevista coletiva que concedeu após os treinamentos da última sexta-feira, 26, no Fazendão.

No primeiro treino coletivo da semana, Cristóvão esboçou time com três volantes, mesma formação que utilizara no Ba-Vi. No meio da semana, porém, testou Marquinhos Gabriel entre os titulares e a sua equipe voltou a ter dois meias ofensivos.

Mas o treinador tricolor esconde o jogo sobre com qual formação iniciará o duelo contra o Esmeraldino.



"O que eu necessito, e é importante dizer, são alternativas de posições individuais e de esquema de jogo. Temos uma maneira de jogar definida e, em algum momento, você tem que ter alternativas, senão fica previsível. Estou buscando alternativas que posso usar ou não. Agora ou depois", disse.

Para a vaga de Lucas Fonseca, Cristóvão testou Demerson e Rafael Donato. Mas o treinador também faz mistério sobre qual dos dois será o parceiro de Titi no sistema defensivo também: "os dois estão em condição. Vou decidir depois".

