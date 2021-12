Cristóvão diz que Bahia está mais maduro após boas atuações

Depois de passar quatro jogos sem vencer, o Bahia conseguiu resgatar uma boa sequência de resultados após obter a classificação na Sul-Americana diante da Portuguesa e venceu o Náutico pelo Campeonato Brasileiro.

Para o técnico Cristóvão Borges, o importante dessa recuperação é o "amadurecimento" que o time mostrou após uma fase de resultados negativos. Segundo Cristóvão, o segundo turno será ainda mais difícil e por isso é importante saber reagir após as derrotas.

"O Campeonato Brasileiro exige muito. A resposta tem sido bem, mas vamos ser ainda mais exigidos, passar por dificuldade. Percebemos um amadurecimento do time no momento da crítica. Isso é muito importante, me deixa contente".

No treino desta sexta-feira, 30, o último antes do jogo deste sábado, 31, às 18h30, contra a Portuguesa, o técnico apenas comandou um treino leve e não deu indícios de que time irá levar a campo contra a Portuguesa.

Para Cristóvão, os jogos contra a Lusa pela Sul-Americana, onde alguns reservas foram utilizados, foram importantes para dar ritmo de jogo a quem vem jogando pouco.

"Todos eles foram bem. Agora é esperar a oportunidade. O bom também foi que os que não jogaram estão agora bem treinados. E consegui dar ritmo a quem vem jogando pouco. Todos os nossos jogadores agora estão em um bom nível. Conseguimos bons resultados, o grupo ficou psicologicamente mais forte".

adblock ativo