Cristóvão desenha provável time para o Ba-Vi de domingo

Depois de realizar um treino na terça-feira, 16, "quase fechado à imprensa", sem dar muitos detalhes do que apresentaria, o técnico Cristóvão Borges decidiu não fazer mistério no coletivo desta quarta-feira, 17.

O treinador comandou um treino tático e escalou o time que deve definir como titular no clássico de domingo, 21, contra o Vitória, pela oitava rodada do Brasileirão.

Com a ausência de Fahel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Feijão foi escalado na vaga do capitão, ao lado de Hélder e Rafael Miranda compondo o trio de volantes. Anderson Talisca completou o meio campo tricolor.

Cristóvão aproveitou para corrigir falhas de posicionamento dos atletas, assistido pelo diretor de futebol, Anderson Barros, que desceu para o CT e acompanhou de perto o treinamento.

Wallyson treinou como titular na vaga do também suspenso Marquinhos Gabriel, formando a dupla de ataque com Fernandão. As baixas ficaram por conta do volante Diones e o zagueiro Rafael Donato, que estão no departamento médico.

Caso não mude a formação que iniciou o coletivo desta quarta, o Bahia deverá ser escalado com Marcelo Lomba; Madson, Titi, Lucas Fonseca e Raul; Feijão, Hélder, Rafael Miranda e Anderson Talisca; Wallyson e Fernandão.

