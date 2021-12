Cristóvão comanda primeiro treino à frente do Bahia

Vida que segue no Fazendão: depois de ter sido apresentado oficialmente pelo Bahia, o técnico Cristóvão Borges desceu para o campo e já comandou o seu primeiro treino no tricolor.

Enquanto os jogadores que haviam sido titulares no Ba-Vi faziam um trabalho regenerativo na academia, os demais membros do elenco tricolor trabalhavam no campo com Cristóvão e sua comissão técnica.

A primeira missão do novo comandante do Esquadrão será no próximo domingo, 26, quando o tricolor fará a sua estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, fora de casa, contra o Criciúma.

Para a partida, Cristóvão Borges poderá ter os reforços do goleiro Marcelo Lomba, que havia sido afastado após a goleada de 7 a 3 sofrida para o rival Vitória, e do atacante Obina, então recuperado de lesão.

O elenco tricolor volta ao batente às 9h desta terça-feira, 21. Cristóvão terá uma semana inteira para preparar o seu time para a estreia na Série A.

