Cristóvão Borges mantém Feijão em lugar de Fahel

O volante Fahel, titular absoluto do Bahia há duas temporadas, pode estar perto de perder o seu reinado para Feijão, promessa das divisões de base que substituiu o camisa 7 no Ba-Vi do último domingo, 21, e se consagrou como um dos melhores jogadores em campo.

Nesta quarta-feira, 24, mesmo com Fahel de volta após ter cumprido suspensão, o técnico Cristóvão Borges comandou treino coletivo e manteve o jovem atleta no time titular.

Em relação ao time que iniciou o clássico contra o Vitória, Cristóvão fez uma única mudança: promoveu a entrada do zagueiro Demerson em lugar de Lucas Fonseca, que está suspenso e não poderá encarar o Goiás no próximo domingo, 28, na Arena Fonte Nova.

Cristóvão trabalhou com a seguinte formação: Marcelo Lomba, Madson, Demerson, Titi e Raul; Feijão, Rafael Miranda e Hélder; Talisca, Wallyson e Fernandão.

O comandante do Esquadrão ainda testou Rafael Donato em lugar de Demerson e Marquinhos Gabriel, que também retorna de suspensão, em lugar de Rafael Miranda. Diones, outro que esteve suspenso e não jogou o Ba-Vi, também treinou entre os reservas.

O elenco tricolor volta ao batente nesta quinta-feira, 25.

adblock ativo