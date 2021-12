Cristóvão Borges deve ser anunciado como técnico do Bahia

Mesmo não confirmado oficialmente, o Bahia está muito perto de anunciar seu novo técnico. E é uma cria do próprio clube. O nome escolhido é o do treinador Cristóvão Borges, 53 anos, que começou sua carreira como jogador de futebol no tricolor baiano, onde foi campeão estadual nos anos 1977 e 1978.

Baiano de Salvador, Cristóvão tem apenas um time no seu currículo como treinador, o Vasco da Gama, que assumiu em 2011, após o AVC sofrido pelo treinador Ricardo Gomes. Antes, Cristóvão era o auxiliar no clube cruzmaltino.

Curiosamente, Cristóvão acabou demitido do Vasco após uma goleada sofrida para o próprio Bahia, em São Januário, por 4 a 0, no campeonato brasileiro de 2012. Na equipe carioca, o técnico conquistou o vice-campeonato brasileiro de 2011, sendo escolhido (junto com Ricardo Gomes) o melhor treinador da competição.

Cristóvão chega com a difícil missão de reorganizar o time do Bahia, após um péssimo início de ano, onde o Esquadrão foi eliminado da Copa do Nordeste, Copa do Brasil e tem uma missão muito difícil na final do baiano neste domingo, onde precisa golear o rival Vitória por cinco gols para conquistar o título estadual.

