Cristóvão Borges aposta em jogo aberto contra o São Paulo

A partida deste domingo, 20, entre Bahia e São Paulo, às 15 horas, na Arena Fonte Fonte, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, deve ter um clima de decisão entre as equipes.

Com os dois times tentando fugir da proximidade com a zona de rebaixamento, tanto o tricolor baiano quanto o paulista devem buscar os três pontos no jogo em Salvador. Por isso, o técnico do Bahia Cristóvão Borges aposta em uma partida aberta do seu adversário.

"Imagino que contra o São Paulo, mesmo eles jogando no contra-ataque, por terem uma boa qualidade técnica, será um jogo que poderá fluir mais que, por exemplo, o jogo contra a Ponte Preta. O São Paulo sai mais, por isso acredito em uma partida mais solta".

Atualmente com 36 pontos, o torcedor do Bahia começa a fazer contas para saber com qual pontuação o time poderá se safar do rebaixamento. Mas, para o treinador do tricolor baiano, é difícil, neste momento, ter uma noção de quantos pontos são necessários para se garantir na Série A em 2014.

"Vamos pensar jogo a jogo. Como todos estão tão próximo, é difícil calcular exatamente o que é necessário. Acho que isso só será possível mais para o final da competição".

