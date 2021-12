Crianças com deficiências são homenageadas durante jogo do Bahia

O Esporte Clube Bahia homenageou o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência no jogo deste domingo, 16, contra o Palmeiras, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Onze crianças acompanharam os jogadores quando entravam em campo.

Uma especialista em linguagem de sinais também interpretou o Hino Nacional no telão da Fonte Nova. A iniciativa é uma parceria do Núcleo de Ações Afirmativas do Bahia com o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência (Comped).

O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência é celebrado no dia 21 de setembro.

