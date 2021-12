Cria da base do Inter, Elton projeta grande duelo no Beira-Rio

Em bom momento no campeonato, o Bahia terá uma tarefa dura nesta quarta-feira, 12, às 21h30, diante do Internacional, no estádio Beira-Rio. Em sétimo lugar na competição, a equipe gaúcha está apenas um ponto atrás do Tricolor, podendo superar o Esquadrão na tabela, em caso de triunfo. Para que isso não ocorra, Elton comentou nesta terça-feira, 11, sobre a manutenção do esquema com três volantes, que tem resultado na invencibilidade de quatro jogos do Bahia no Brasileirão.

Além disso, o volante ainda falou a respeito das mudanças que ocorrerão na escalação, em decorrência da suspensão de Gregore e Artur, e o veto de Élber, por parte do departamento médico.

"Não está sendo mistério, porque o Roger colocou os três volantes, e está dando certo. A gente está lá em cima na tabela. Eu ainda não sei realmente a equipe que vai jogar. Ele vai montar ali daqui a pouco. Não sei se vai ter surpresa ou não. Mas, se ele for manter a lógica, vai ser os três volantes, marcação forte, é o que está dando certo. Não dá para mexer muito, porque a gente já tem os desfalques. Se ele mexer muito na forma de jogar, fica muito difícil. Quem vai entrar vai dar o máximo, porque está bem, está com as pernas boas e vai ajudar o Bahia", afirmou.

Para o duelo desta quarta, a aposta do volante é de um jogo bastante pegado. Característica que tem prevalecido nas duas equipes neste início de competição. "A gente sabe que times aqui do Sul, de Porto Alegre, sempre teve essa característica de marcação forte. E o Bahia não vem diferente. A gente está marcando forte ali, jogando com três volantes e saindo rápido no contra-ataque. Estamos vivendo um bom momento e eles também".

Por fim, para quem acredita na famosa superstição da 'lei do ex', tem tudo para botar grandes expectativas na atuação de Elton contra o Inter. Isso porque, o volante é cria da base do Colorado, clube em que defendeu as cores entre os anos de 2007 e 2014.

"Foi um bom momento que eu vivi aqui. Minha família, minha esposa e meus filhos, são todos nascidos aqui. Fico muito feliz de voltar. Hoje estou pelo Bahia, tenho que defender esse clube. A gente espera que vá ser um grande jogo. Sabemos da força do Inter, a torcida, quando lota o Beira-Rio, é difícil vir aqui jogar contra eles. Mas nossa equipe está vivendo um bom momento, então nossa equipe tem que aproveitar esse momento", declarou.

