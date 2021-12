Cresce chance de 'troca' Pará-Souza

Em busca de um lateral esquerdo desde que se desfez do antigo titular, Egídio, e do seu então imediato reserva, Samudio, o Cruzeiro pode causar outro desfalque no Bahia.

O canhoto Pará, de 19 anos, está na mira da Raposa, segundo informa o diretor de comunicação do clube mineiro, Guilherme Mendes.

"Pará é um jogador que estamos observando há bastante tempo e do qual temos ótimas informações. O Cruzeiro já conversou com o Bahia e, apesar de nossa prioridade ser o Mena (lateral do Santos), não descartamos a possibilidade de contratar dois atletas para a posição", disse ele.

Detalhes sobre a negociação - se esta aconteceria em definitivo ou por empréstimo - não foram revelados. No entanto, é grande a possibilidade de, na transação, o volante cruzeirense Souza ser liberado para o Bahia.

Sem citar o nome de Pará, o presidente tricolor, Marcelo Sant'Ana, confirmou que o Cruzeiro procurou o Bahia em busca de um jogador e que colocou Souza à disposição para ser incluído no negócio. O dirigente disse que o Esquadrão tem interesse no meio-campista, mas ainda não há definição sobre a possível troca. Souza tem 26 anos e, em 2014, terminou o Brasileiro defendendo o Santos. No Peixe, ele disputou 18 partidas, sendo nove como titular. Não marcou gol.

