CRB pressiona em casa, mas Bahia arranca empate e traz decisão para Fonte

Vale invocar aquela velha máxima sempre repetida quando um novo treinador chega em momento complicado: “vai ter muito trabalho”. É o que Roger Machado – já acertado com o Bahia, mas ainda não oficializado – deve ter constatado ao ver o empate de nesta terça-feira, 2, por 1 a 1, com o CRB, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Só o atacante Élber se salvou de mais uma atuação sem brilho do Tricolor, que até pode ficar contente com o resultado. No duelo de volta, terça que vem, na Fonte Nova, vai precisar de um triunfo simples para avançar. Até lá, haverá tempo para Roger conhecer o elenco e trabalhar o time.

Melhora ínfima

No primeiro tempo, o Bahia mostrou alguma melhora em relação à apatia completa do último jogo – a derrota para o Sampaio Corrêa, que determinou a eliminação do time da Copa do Nordeste e a queda do técnico Enderson Moreira. Ainda assim, o nível seguiu bastante ruim.

As únicas jogadas boas do time saíam dos pés de Élber. E foi em um belo avanço dele pela direita que o Tricolor teve sua melhor chance, aos 12 minutos. O cruzamento chegou ao pé de Gilberto, mas o chute não foi bom o suficiente para superar o goleiro. Cinco minutos depois, a dobradinha voltou a funcionar, porém, o artilheiro bateu para fora.

O CRB, que já tinha chegado com perigo em cabeçada de Felipe Menezes aos 16, marcou aos 21 em um lance infeliz de Moisés. Ele deixou o espaço para Willian Barbio receber em velocidade e puxou o adversário dentro da área. Zé Carlos converteu o pênalti.

Élber ainda tentou de novo aos 28, quando voltou a deixar GiIberto em boa condição, mas o atacante demorou a finalizar e acabou travado.

E o monólogo do camisa 7 tricolor teve continuidade na segunda etapa. Aos dois e aos 13 minutos, soltou o pé direito e foi parado pelo goleiro. Continuava insistindo, buscando as jogadas individuais e contando pouco com a ajuda dos colegas. Quando teve auxílio, o gol de empate saiu.

Aos 32 minutos, Élber arrancou pela esquerda e achou Moisés na área. Na segunda tentativa, o lateral conseguiu a assistência para Arthur Caíke, que balançou a rede.

Animado pelo gol, Caíke, que estava sumido, quase conseguiu a virada aos 44. Apanhou uma sobra, mas um desvio no meio do caminho tirou a bola da direção da meta. No fim, pelo que o Bahia jogou, o empate ficou de bom tamanho.

