Coxa e Bahia se enfrentam por recuperação na Série A

Equipes que se destacaram no início do Brasileirão, Coritiba e Bahia se enfrentam neste domingo, 15, às 16 horas, no estádio Couto Pereira, buscando recuperar a boa fase das primeiras rodadas da competição.

Dez rodadas atrás, os dois times estavam no G-4 da Série A. O Coritiba dividia a liderança com o Botafogo, enquanto o Bahia vinha logo atrás na terceira posição.

Quase um mês e meio depois, muita coisa mudou. Antes do início da 21ª rodada, o Coxa aparece no oitavo lugar, com 28 pontos. Já o Bahia ocupa a 15ª posição, apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento.

Na campanha das equipes nas últimas 10 rodadas, tanto Bahia quanto Coritiba tem um aproveitamento baixo, que deixaria os times entre os rebaixados. O Coxa teria o 17ª melhor desempenho, com oito pontos. Já o Esquadrão conquistou apenas cinco pontos, o segundo pior aproveitamento deste período.

Jejum

Além dos maus resultados, o Bahia tem que enfrentar outra dificuldade: o grande jejum diante do Coritiba. São nada menos que 14 anos sem vencer uma partida contra o adversário paranaense em qualquer competição. A última vitória foi um 3 a 0 em Salvador pela Copa do Brasil de 1999.

Pelo Brasileirão, o jejum é ainda maior: 28 anos. O último triunfo foi em março de 1985, um 2 a 1 no Couto Pereira. Curiosamente, o Bahia venceu o Coritiba, campeão brasileiro deste ano, nas duas vezes que enfrentou o Coxa.

Desfalques

O Bahia não vai contar com o seu artilheiro Fernandão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Obina, autor do gol salvador que evitou a derrota para o Criciúma, será o seu substituto. Também está fora da partida o meia Marquinhos, lesionado.

O volante Rafael Miranda se colocou à disposição para o jogo, mas a comissão técnica preferiu poupar o atleta, que estava fora do time por dores musculares.

No Coritiba o destaque na escalação é a confirmação do experiente Meia Alex, poupado do jogo contra o Atlético-MG. A única dúvida do técnico Marquinhos Santos é a presença de Keirrison, com um desconforto no joelho, no ataque. Caso Keirrison não jogue, Julio César deve ser o seu substituto.

