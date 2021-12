Cotado para ser titular, zagueiro Dudu se diz pronto

As suspensões de Titi e de Lucas Fonseca, aliadas à incerteza sobre se Danny Morais conseguirá se recuperar a tempo para atuar no jogo de domingo, 18, contra a Ponte Preta, em Pituaçu, têm deixado um outro zagueiro do Bahia ansioso por entrar em campo.

É o jovem das divisões de base Dudu, que, com tantas baixas no setor defensivo, se tornou opção para o técnico Jorginho. Preocupado com o momento que vive o seu clube na Série A do Campeonato Brasileiro, o garoto se coloca à disposição do treinador e se diz pronto para ajudar.

"Estou na expectativa de atuar. Se o Jorginho optar por mim, vou dar meu máximo para tirar o time dessa situação. Para o Bahia, o importante é sair dessa situação, independentemente de quem jogar", disse Dudu.

Antes, porém, Dudu terá que convencer Jorginho de que poderá mesmo servir à equipe profissional: nesta quarta-feira, 14, o jogador participará do duelo contra o Santos, pelas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20, em Pituaçu. Apesar da possibilidade de atuar contra a Macaca, o jovem zagueiro se diz focado no compromisso contra o Peixe.

"Estou tentando focar bastante no jogo do Sub-20. Já enfrentamos a equipe do Santos na Copa São Paulo deste ano e também na Taça BH. São jogadores experientes, mas sabemos da qualidade da nossa equipe", ponderou.

Dudu se mostra convicto mesmo é quando indagado sobre se acredita na sua ascensão ao elenco profissional na temporada de 2013. Embora valorize os atuais zagueiros do elenco, o jogador se coloca à disposição do clube.

"Com certeza espero atuar mais no próximo ano. Me sinto preparado para isso. Sei que temos vários zagueiros qualificados na equipe, como o Titi, o Danny Morais, o Lucas e o Alysson. Mas se precisar de mim, estarei à disposição", finalizou.

