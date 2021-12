Cortesias para jogo do Bahia foram vendidas por cambistas

Cerca de mil ingressos de cortesia foram distribuídos para torcedores e repassados a cambistas no jogo da última quarta-feira, 15, quando o Bahia venceu o Luverdense por 1 a 0, mas acabou eliminado na segunda fase da Copa do Brasil. A reportagem de A TARDE conseguiu localizar um destes bilhetes gratuitos.

Os ingressos estavam sendo revendidos por R$ 15 do lado de fora do estádio. O menor preço, no setor mais barato da Arena Fonte Nova, custa R$ 35 nos guichês.

O intuito da ação era tentar minimizar o baixo público, fruto da campanha Público Zero, capitaneado pelas organizadas Bamor e Povão, que pedem a renúncia do presidente do Bahia, Marcelo Guimarães Filho.

A renda registrada ao fim do jogo no boderô (1.706 pagantes) não parecia compatível com o visual. "Acho que tem menos torcedores. Não sei que mágica fizeram", disse o aposentado Antônio Rodrigues, 62 anos.

Antes de a bola rolar, torcedores do fórum do site EcBahia e do grupo de oposição Revolução Tricolor fizeram um protesto, em frente ao estádio, tentando dissuadir torcedores de comprarem ingressos.

"É um movimento pacífico. Queremos convencer o torcedor que não comprar o ingresso ajuda o Bahia. Fazemos um papel de conscientização", diz o torcedor Dudy Silva, que garante ter conseguido 'induzir' dois torcedores a desistir do jogo quando já se dirigiam à bilheteria.

Revolta - Alguns mais fanáticos, porém, não conseguiram se desvencilhar da paixão e, mesmo indignados com a atual direção, comparecem ao duelo. "Resolvi protestar aqui dentro. Acho que é uma boa forma de ver minha paixão e, ao mesmo tempo, mostrar minha revolta", afirma Edson Luiz, que costuma se vestir de Capitão América nos jogos do tricolor. Ao lado do tradicional escudo que compõe a fantasia, levou também um cartaz, pedindo a renúncia de Marcelo Guimarães.

Do lado da Luverdense, 60 pessoas foram a partida. "Tava até com medo de vir, de ter alguma violência no estádio. Mas quando vi isso aqui vazio, achei foi muito engraçado. Não entendi nada", riu Joel Augusto, engenheiro agrônomo na cidade de Lucas de Rio Verde.

