Corinthians x Bahia tem horário alterado pela CBF

A partida entre Bahia e Corinthians, marcada para ocorrer no dia 21 de setembro, às 21h, sofreu alteração no horário. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 9, no site oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Segundo a entidade, a alteração visa respeitar o intervalo dos duelos que a equipe paulista enfrentará, contra a equipe baiana e o Independiente Del Valle, pelo Brasileirão e Copa Sul-Americana, respectivamente. Assim, o confronto entre as equipes teve seu horário atrasado em duas horas, sendo realizado às 19h, no horário de Brasília.

No primeiro turno, o embate entre os dois times ocorreu no dia 28 de abril, na rodada de estreia da Série A. Na ocasião, o Tricolor venceu o clube paulista pelo placar de 3 a 2. Os gols do Esquadrão foram marcados por Artur, Arthur Caike e Rogério. Do lado do Timão, Pedrinho e Clayson descontaram.

