Corinthians teria sondado Hernane; diretoria do Bahia nega contato

Artilheiro do Bahia na Série B, com 11 gols marcados, o atacante Hernane estaria no alvo do Corinthians, de acordo com informação que vem da imprensa paulista.

O jogador seria bem avaliado pelo técnico Oswaldo de Oliveira, que assumiu o Timão no final desta temporada. A negociação poderia envolver o lateral esquerdo Moisés, que atuou em 2016 pelo Esquadrão emprestado pelo clube paulista e se destacou.

Procurado pela reportagem de A TARDE, o empresário do jogador, Paulo Pitombeira, não foi encontrado para comentar o assunto. Já a diretoria do Bahia diz desconhecer o interesse do Corinthians. “Não fomos procurados. Soubemos pela imprensa”, disse o vice-presidente Pedro Henriques.

Durante o ano, quando vivia sua melhor fase, Hernane chegou a despertar o interesse do Flamengo, mas permaneceu no Tricolor, com o qual tem contrato até o fim de 2018.

adblock ativo